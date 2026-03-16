Auffahrunfall in Innsbruck: Polizei sucht nach unbekanntem Fußgänger

Innsbruck – Ein unbekannter Fußgänger hat am Sonntagabend in Innsbruck einen Auffahrunfall mit zwei Pkw verursacht, bei dem eine 18-jährige Frau leicht verletzt wurde.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 21.15 Uhr in der Fennerstraße. Ein 17-jähriger Österreicher war mit seinem Wagen unterwegs, als ein Fußgänger die Straße überqueren wollte. Der Mann befand sich bereits auf der Fahrbahn, kehrte jedoch plötzlich wieder um. Dies zwang den 17-jährigen Lenker zu einer Vollbremsung. Ein nachfolgender 19-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf.