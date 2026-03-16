Atomwaffen in Europa
Europäer basteln an nuklearer Abschreckung: Innsbrucker Politologe über die Gefahren
Frankreichs Präsident Emanuel Macron bei seiner Rede am Hauptstützpunkt der französischen Marine für ihre vier nuklearen U-Boote auf der Landzunge Ile Longue bei Brest.
© IMAGO/Lionel Le Saux
Zwischen Putin und Trump versucht Europa, bei Atomwaffen selbstständiger zu werden. Frankreichs Präsident Macron bietet Kooperation an, aber schon nächstes Jahr kann in Paris ein anderer Wind wehen. Andere Varianten einer atomaren Aufrüstung sind politisch hoch riskant.