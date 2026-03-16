Süßes Geheimnis gelüftet
Olympiasiegerin wurde erstmals Mama: „Willkommen in unserer Welt, kleines Wunder“
Der Skisprung-Zirkus freut sich über Nachwuchs: Olympiasiegerin Carina Vogt gab die Geburt ihres ersten Kindes bekannt. „So klein. So perfekt. So geliebt. Willkommen in unserer Welt, kleines Wunder“, schrieben die fünffache Weltmeisterin und ihr Partner Jan auf Instagram zu einer süßen Foto-Serie.
Zahlreiche Glückwünsche ließen nicht lange auf sich warten. So gratulierten u.a. der Tiroler Gregor Schlierenzauer, die Salzburgerin Chiara Kreuzer oder Ex-DSV-Teamkollegin Juliane Seyfarth zum Babyglück. (TT.com)
Weltcupsiegerin bekam Zwillinge