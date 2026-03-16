Olympiasiegerin wurde erstmals Mama: „Willkommen in unserer Welt, kleines Wunder“

Der Skisprung-Zirkus freut sich über Nachwuchs: Olympiasiegerin Carina Vogt gab die Geburt ihres ersten Kindes bekannt. „So klein. So perfekt. So geliebt. Willkommen in unserer Welt, kleines Wunder“, schrieben die fünffache Weltmeisterin und ihr Partner Jan auf Instagram zu einer süßen Foto-Serie.