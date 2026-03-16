Wenn Neugier zum Abenteuer wird

Am Samstag, 21. März, öffnet der „Kids Innovation Day“ zum zweiten Mal seine Tore.

Das Visier klappt nach unten und die Welt draußen verstummt. Wer in einem Weltraumanzug steckt, träumt nicht mehr nur von fernen Galaxien – er will sie erforschen. Beim „Kids Innovation Day“am Samstag werden im Glashaus beim DEZ auf über 1.000 m² werden spannende Zukunftsthemen für Kinder von 6 bis 12 Jahren hautnah erlebbar – und das kostenlos.

Roboter, Raumfahrt, Gletschermumien

Das Programm ist vielfältig: Kinder programmieren Roboterarme, experimentieren mit Künstlicher Intelligenz oder erforschen mittels VR-Brillen eine Gletschermumie. Insgesamt warten über 20 Mitmachstationen, die Themen von High-Tech über Kreativität bis hin zu Ernährung abdecken. „Wir haben das Programm gemeinsam mit Expert:innen von Universitäten, Fachhochschulen und Unternehmen entwickelt“, erzählt Initiator Hannes Treichl.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt heuer auf der Nachhaltigkeit. Komplexe Themen wie Klimaschutz oder die UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) werden auf Augenhöhe begreifbar gemacht.

KID’26 – Sei dabei! Wann: Samstag, 21. März, 10:00 – 16:00 Uhr. Wo: Glashaus beim DEZ, Innsbruck Was: Über 20 Mitmachstationen für Kinder von 6-12 Jahren. Eintritt: Die Teilnahme ist kostenlos. Kinder müssen in Begleitung von Erwachsenen sein. Parkplätze am DEZ-Areal dürfen mitbenutzt werden. Die Veranstalter:innen empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Infos und Anmeldung: www.rauchzeichen.kids

Nachhaltgkeit im Fokus

Was landet in Zukunft auf unseren Tellern? Wie funktioniert Statik? Was ist Biotechnologie? Beim Kids Innovation Day verschwimmen die Grenzen zwischen Spiel, Wissenschaft und Lernen. Weil Innovation weit über Technik hinausgeht, können sich Kinder auch im Poetry Slam ausprobieren, eigene Podcasts aufnehmen oder sich auf den Außenflächen austoben. „Durch Kooperationen mit Partnern wie der Sportunion oder den Raiders vermitteln wir spielerisch Skills wie Teamgeist, Bewegungsfreude und einen klaren Fokus“, erklärt Birgit Partl, Obfrau des Vereins „rauchzeichen.kids“.

Im Vorjahr lockte die Premiere rund 650 Besucher:innen an. „Das große Interesse hat uns buchstäblich überrannt“, so die Initiatoren. Mit dem Glashaus beim DEZ wurde daher eine größere Location gewählt.