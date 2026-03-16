„Ihr könnt jetzt Shots bestellen!“: Das waren die besten Zitate der Oscar-Nacht

Jubel, Protest und Gedanken, die einem unter der Dusche kommen: Die Reden der Oscar-GewinnerInnen und Laudatoren waren wieder einmal besonders. Eine Auswahl der markantesten Sprüche bei den Academy Awards.

Der Film „One Battle After Another“ war der große Gewinner des Abends. Regisseur und Drehbuchautor Paul Thomas Anderson dankte, wie es GewinnerInnen oft machen, seiner Familie.

Wie schon vergangenes Jahr moderierte der ehemalige Late-Night-Host und Comedian Conan O‘Brien die Gala.

Amy Madigan kam bei der Körperpflege ins Grübeln.

Jessie Buckley würdigte in ihrer Rede die Arbeit aller Mütter.

Auch der beste Hauptdarsteller Michael B. Jordan kam auf das Thema Mütter.

Javier Bardem nutzte seine Redezeit für eine politische Ansage.

Barbra Streisand würdigte in ihrer Rede ihren alten Freund und Filmpartner Robert Redford.

Für Andy Jurgensen begann die Party erst nach der Auszeichnung.

(TT.com)