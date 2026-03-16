Einsatz abgeschlossen

Spezialeinheit Cobra wurde ins Krankenhaus St. Johann alarmiert

Noch ist unklar, warum es zu dem Cobra-Einsatz kam. (Archivbild)
© Ritsch

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