Brutale Attacken in Imst und Innsbruck: Mehrere Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Die Polizei war in der Nacht auf Sonntag mit brutalen Schlägereien konfrontiert. Während in Innsbruck nach zwei Angriffen ein 20-Jähriger festgenommen wurde, fahndet die Polizei in Imst nach einem Mann, der sein Opfer auch am Boden liegend gegen den Kopf trat.

Imst, Innsbruck – Brutale Auseinandersetzungen haben in der Nacht auf Sonntag in Imst und Innsbruck zu mehreren Verletzten geführt. Während in Innsbruck ein Tatverdächtiger nach zwei Attacken festgenommen werden konnte, sucht die Polizei in Imst nach einem flüchtigen Schläger und bittet um Hinweise. Was ist genau passiert?

Polizei sucht Zeugen nach Attacke in Imst

Zuerst nach Imst. Dort wurde, wie die Polizei am Montag berichtete, in der Nacht auf Sonntag kurz vor Mitternacht ein 27-jähriger Österreicher aus ungeklärter Ursache attackiert. Ein unbekannter Täter schlug ihm mehrmals mit der Faust ins Gesicht, bis er zu Boden stürzte. Anschließend versetzte der Täter dem am Boden liegenden Opfer mehrere Fußtritte gegen den Kopf.

Der 27-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Der Täter, der in Begleitung eines weiteren Mannes war, flüchtete. Die Polizei Imst ersucht deswegen um Hinweise unter der Telefonnummer 059133/7100.

Zwei Verletzte und Festnahme in Innsbruck

Auch in Innsbruck kam es in derselben Nacht zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Gegen 2.50 Uhr wurde eine Polizeistreife im Bereich der Viaduktbögen auf einen verletzten 29-jährigen Österreicher aufmerksam. Fast zeitgleich fand eine zweite Polizeistreife gut 100 Meter entfernt einen 22-jährigen Österreicher auf. Beide Männer wurden wohl durch Schläge und Tritte ins Gesicht verletzt und mussten in die Klinik Innsbruck gebracht werden.