Keine Dokumente?
Hotelgast in Jerzens ist seit Monaten Tausende Euro schuldig
Jerzens – Schon im Jänner mietete sich ein Unbekannter in einem Jerzener Hotel ein, diese Rechnung blieb er allerdings bis heute schuldig. Der Mann gab beim Einchecken an, ihm seien seine Dokumente bei der Anreise im Zug gestohlen worden. So konnte das Hotelpersonal dessen Identität nicht feststellen. Nach 14 Tagen Aufenthalt verließ er das Hotel jedoch, ohne seine Rechnung im mittleren, vierstelligen Eurobereich zu begleichen.
Über eine E-Mail-Adresse konnte später Kontakt mit dem Gesuchten aufgenommen werden, den offenen Betrag blieb er allerdings weiter schuldig. Deshalb wurde der Unbekannte nun bei der Polizei angezeigt. (TT.com)