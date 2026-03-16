Hotelgast in Jerzens ist seit Monaten Tausende Euro schuldig

Jerzens – Schon im Jänner mietete sich ein Unbekannter in einem Jerzener Hotel ein, diese Rechnung blieb er allerdings bis heute schuldig. Der Mann gab beim Einchecken an, ihm seien seine Dokumente bei der Anreise im Zug gestohlen worden. So konnte das Hotelpersonal dessen Identität nicht feststellen. Nach 14 Tagen Aufenthalt verließ er das Hotel jedoch, ohne seine Rechnung im mittleren, vierstelligen Eurobereich zu begleichen.