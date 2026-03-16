Junger Tiroler nach Verkehrsunfall in Salzburg im Krankenhaus gestorben

Der 23-jährige Autoinsasse verstarb fünf Tage nach dem Unfall, bei dem auch zwei weitere Tiroler verletzt wurden.

Maria Alm, Schwarzach – Fünf Tage nach einem Verkehrsunfall in Maria Alm (Salzburg) ist ein 23-jähriger Mitfahrer aus Tirol am vergangenen Freitag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Das gab die Polizei am Montag bekannt.

Zwei weitere Tiroler (23, 24) wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt. Auslöser war offenbar eine Alkoholfahrt: Der 22-jährige Salzburger Lenker hatte 1,26 Promille im Blut. Dieser war am Abend des 8. März mit seinem Auto von der Straße abgekommen.

Der Pkw schleuderte gegen die Leitschiene, wurde hochkatapultiert, überschlug sich mehrfach und landete schließlich im Bachbett der Urslau.