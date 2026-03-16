Chukwuemeka, Wanner und zwei weitere Debütanten stehen im ÖFB-Kader

Teamchef Ralf Rangnick nominierte für den ersten Lehrgang im WM-Jahr 2026 gleich vier Debütanten. Zudem kehrten zwei alte Bekannte ins Aufgebot zurück.

Paul Wanner und Carney Chukwuemeka stehen erstmals im Kader des österreichischen Nationalteams. Teamchef Ralf Rangnick hat die beiden neuen Hoffnungsträger am Montag für die WM-Testspiele in Wien gegen Ghana (27. März) und Südkorea (31. März) einberufen. Im 28-köpfigen Aufgebot befinden sich mit Pilsen-Torhüter Florian Wiegele und Spanien-Legionär David Affengruber weitere potenzielle Debütanten. LASK-Stürmer Sasa Kalajdzic kehrt wie Venezias Michael Svoboda zurück.

Für Kalajdzic ist es die erste ÖFB-Nominierung seit mehr als zwei Jahren bzw. nach seinem dritten Kreuzbandriss. Sein letztes von bisher 19 Länderspielen (4 Tore) hat der Zwei-Meter-Mann am 21. November 2023 im EM-Test gegen Deutschland (2:0) bestritten. Svoboda spielte unter Rangnick im Herbst 2024 zweimal für Österreich, zog sich danach aber ebenfalls einen Kreuzbandriss zu. Mittlerweile hat der 27-jährige Innenverteidiger seinen Stammplatz bei Venezia zurück und ist beim italienischen Serie-B-Tabellenführer auch Kapitän.

Wiegele steht neben Stammgoalie Alexander Schlager, Patrick Pentz und Tobias Lawal als vierter Torhüter im Kader. Der 24-Jährige machte zuletzt u.a. mit starken Leistungen für Viktoria Pilsen in der Europa League auf sich aufmerksam.

Aus Tiroler Sicht durften sich Marco Friedl (Werder Bremen) und Alessandro Schöpf (WAC) über eine Einberufung freuen. (APA, TT.com)