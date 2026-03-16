Mitbegründer der „Liste Pilz“: Anwalt und Ex-Politiker Alfred J. Noll verstorben

Wien – Der Jurist und ehemalige Politiker Alfred J. Noll ist am Montag im Alter von 66 Jahren verstorben. Das bestätigte seine Wiener Rechtsanwaltskanzlei. Der habilitierte Medienrechts-, Urheberrechts- und Restitutionsexperte und Träger des Staatspreises für Kulturpublizistik war einer der Mitbegründer der „Liste Pilz“ (später „Liste Jetzt“) und von 2017 bis 2019 im Nationalrat vertreten.

In Salzburg aufgewachsen, studierte Noll dort Rechtswissenschaften. Seit 1992 war er Rechtsanwalt in Wien. Politisch wurde er anfangs den Grünen zugerechnet und unterstützte auch Alexander Van der Bellen in seinem ersten Bundespräsidentschaftswahlkampf. Als Peter Pilz sich von den Grünen abwandte, half er ihm bei der Listengründung. Im Jahr 2024 trat er beim inszenierten Festwochen-"Prozess“ gegen die FPÖ als „Ankläger“ auf. Im selben Jahr wurde Noll von der KPÖ Plus in Salzburg in den Aufsichtsrat des dortigen Messezentrums entsandt. Ende 2025 wurde er außerdem Aufsichtsratsmitglied der Wiener Festwochen.