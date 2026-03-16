Krieg, Klimakrise und Co: Wie man mit Kindern über schwierige Themen spricht

Aktuelle globale Ereignisse sind oft für Erwachsene schon schwer zu begreifen. Weil Kinder oft schon mehr verstehen, als man denkt oder ihnen zutraut, ist es wichtig, mit ihnen auch über die schwierigen Themen zu sprechen. Wir erläutern, wie man mit Kindern unterschiedlichen Alters über Krieg, Klimakrise und politische Themen spricht.