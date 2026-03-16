Künstlerischer Blick auf die vielschichtigen Facetten des Frauseins

Am 26. März um 18.30 Uhr lädt das Museum der Völker zu einem KünstlerInnengespräch ein, das neue Perspektiven auf die Ausstellung „Das Rauschen unter meiner Haut“ eröffnet.

Mit uneingeschränkter Offenheit – schön, hässlich, stark, verletzlich – blickt Susanne Liner in der Ausstellung „Das Rauschen unter meiner Haut“ im Museum der Völker in Schwaz auf die vielschichtigen Facetten des Frauseins.

Das begleitende KünstlerInnengespräch eröffnet neue Perspektiven auf die Werke und lädt dazu ein, tiefer in die Themenwelt einzutauchen. Teilnehmende dieser Gesprächsrunde sind: Thomas Riess (Künstler, Innsbruck/Wien), Susanne Liner, (Künstlerin, Schwaz) und Karin Pernegger (Kunstraum Schwaz). Eintritt: freiwillige Spenden