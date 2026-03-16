Walch versteht Wirbel nicht

Aufregung um Tiroler FPÖ-Politiker: Auf gemeinsamer Bühne mit rechtsextremem Aktivisten

Auch im Innsbrucker Gemeinderat sorgt Fabian Walch immer wieder für Aufregung. Er warnt vor dem „Bevölkerungsaustausch“ und fordert Remigration.
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Peter Nindler

Von Peter Nindler

Der Innsbrucker Gemeinderat und Bezirksparteiobmann von Reutte Fabian Walch bestritt mit einem führenden Identitären ein historisches Tagesseminar bei einer schlagenden Burschenschaft in Leoben. Jetzt hagelt es massive Kritik.