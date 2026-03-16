Walch versteht Wirbel nicht
Aufregung um Tiroler FPÖ-Politiker: Auf gemeinsamer Bühne mit rechtsextremem Aktivisten
Auch im Innsbrucker Gemeinderat sorgt Fabian Walch immer wieder für Aufregung. Er warnt vor dem „Bevölkerungsaustausch“ und fordert Remigration.
© Patrick Steiner
Der Innsbrucker Gemeinderat und Bezirksparteiobmann von Reutte Fabian Walch bestritt mit einem führenden Identitären ein historisches Tagesseminar bei einer schlagenden Burschenschaft in Leoben. Jetzt hagelt es massive Kritik.