Ins Spital geflogen
37-Jähriger stürzte im Pitztal sieben Meter von Dach
Arzl im Pitztal – Ein 37-Jähriger ist am Montag bei Arbeiten im Pitztal von einem Dach gestürzt und verletzte sich dabei. Zu dem Unfall kam es kurz vor Mittag im Arzler Ortsteil Leins: Der Mann wollte Werkzeug vom Dach räumen und stolperte dabei. Er stürzte laut Polizei bis zu sieben Meter in die Tiefe und prallte auf den Boden.
Ein Zeuge des Unfalls setzte sofort die Rettungskette in Gang und leistete Erste Hilfe. Der 37-Jährige wurde ins Krankenhaus Zams geflogen. Wie schwer seine Verletzungen sind, ist unklar. (TT.com)