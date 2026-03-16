Ins Spital geflogen

37-Jähriger stürzte im Pitztal sieben Meter von Dach

Arzl im Pitztal – Ein 37-Jähriger ist am Montag bei Arbeiten im Pitztal von einem Dach gestürzt und verletzte sich dabei. Zu dem Unfall kam es kurz vor Mittag im Arzler Ortsteil Leins: Der Mann wollte Werkzeug vom Dach räumen und stolperte dabei. Er stürzte laut Polizei bis zu sieben Meter in die Tiefe und prallte auf den Boden.

Ein Zeuge des Unfalls setzte sofort die Rettungskette in Gang und leistete Erste Hilfe. Der 37-Jährige wurde ins Krankenhaus Zams geflogen. Wie schwer seine Verletzungen sind, ist unklar. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Imst unterwegs:

Alexander Paschinger

Alexander Paschinger

+4350403 3014

Thomas Parth

Thomas Parth

+4350403 2035