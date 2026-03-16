37-Jähriger stürzte im Pitztal sieben Meter von Dach

Arzl im Pitztal – Ein 37-Jähriger ist am Montag bei Arbeiten im Pitztal von einem Dach gestürzt und verletzte sich dabei. Zu dem Unfall kam es kurz vor Mittag im Arzler Ortsteil Leins: Der Mann wollte Werkzeug vom Dach räumen und stolperte dabei. Er stürzte laut Polizei bis zu sieben Meter in die Tiefe und prallte auf den Boden.