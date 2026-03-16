Wer schreibt eigentlich für Wikipedia? Ein Innsbrucker „Wikipedianer“ gibt Einblick

Tobias Kleinlercher ist in der Tiroler Szene der „Wikipedianer“ gut vernetzt. Seit über elf Jahren gestaltet er die Website aktiv und engagiert sich dabei nicht nur als Autor, sondern auch als Besucher und Organisator von Wikipedia-Veranstaltungen. Zum 25. Jubiläum der Online-Enzyklopädie berichtet er der TT von seinen Erfahrungen.