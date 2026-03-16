Rennradfahrer stürzte in Fritzens mit Rad über Leitschiene
Fritzens – Ein 23-Jähriger ist am Montag mit seinem Rennrad in Fritzens schwer gestürzt. Der Mann fuhr am späten Vormittag von Gnadenwald nach Fritzens. Rund 700 Meter vor dem Ortsgebiet Fritzens geriet der Radfahrer laut eigenen Angaben wegen überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve über die Fahrbahnmitte und prallte gegen die Leitschiene. Der 23-Jährige stürzte mitsamt dem Rad über die Leitschiene und die steile Böschung in den Wald.
Der Gestürzte verständigte seinen Partner, der vorausgefahren war. Dieser setzte die Rettungskette in Gang. Wegen des unwegsamen Geländes musste der Verunglückte von der Bergrettung geborgen werden. Die Rettung brachte den Verletzten anschließend ins Krankenhaus Hall. Wie schwer der Mann verletzt wurde, ist laut Polizei nicht bekannt. (TT.com)