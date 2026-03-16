Rennradfahrer stürzte in Fritzens mit Rad über Leitschiene

Fritzens – Ein 23-Jähriger ist am Montag mit seinem Rennrad in Fritzens schwer gestürzt. Der Mann fuhr am späten Vormittag von Gnadenwald nach Fritzens. Rund 700 Meter vor dem Ortsgebiet Fritzens geriet der Radfahrer laut eigenen Angaben wegen überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve über die Fahrbahnmitte und prallte gegen die Leitschiene. Der 23-Jährige stürzte mitsamt dem Rad über die Leitschiene und die steile Böschung in den Wald.