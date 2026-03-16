Frau wollte 28-Jährigem in Innsbruck Smartphone entreißen

Innsbruck – Nach einem Raubversuch am Montag kurz nach 11 Uhr in Innsbruck ist die Polizei auf der Suche nach einer Verdächtigen. Die Frau soll versucht haben, einem 28-Jährigen am Radweg beim Mitterweg am nordseitigen Innufer das Smartphone aus der hinteren Hosentasche zu ziehen.

Der Mann konnte das verhindern, doch dann packte die Unbekannte den 28-Jährigen am Arm, verdrehte ihn und versuchte, dem Opfer das Handy aus der Hand zu reißen – ebenfalls vergeblich. Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ergebnislos.