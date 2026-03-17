125 österreichische Aussteller bei Leipziger Buchmesse

Zur Leipziger Buchmesse werden vom 19. bis zum 22. März auch 125 Aussteller aus Österreich erwartet, darunter rund 40 österreichische Verlage mit einem eigenen Stand. 20 weitere präsentieren sich am Gemeinschaftsstand des Hauptverbands des Österreichischen Buchhandels (HVB), rund 60 Editionen und Verlage sind am Stand der IG Autorinnen Autoren vertreten.

Ein breites Veranstaltungsprogramm bietet dabei das traditionelle Österreich-Kaffeehaus am HVB-Gemeinschaftsstand in der Halle 4, zusätzlich treten zahlreiche heimische Autorinnen und Autoren auf der Messe und in der ganzen Stadt auf. Das "Literadio" der IG Autorinnen Autoren stellt überdies in 26 Sendungen Neuerscheinungen zahlreicher heimischer Schriftstellerinnen und Schriftsteller vor.

Anders als in den vergangenen Jahren gibt es kein Gastland auf der Leipziger Buchmesse. Stattdessen steht die Messe diesmal unter dem Motto "Donau – Unter Strom und zwischen Welten" und richtet ihren Fokus auf die vielstimmige Literatur des Donauraumes. Die Ausstellerzahlen bewegen sich leicht über dem Vorjahr, wie es vorab hieß. 2025 waren 2.040 Aussteller in Leipzig dabei. Gerechnet wird mit rund 300.000 Besucherinnen und Besuchern.