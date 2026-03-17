Ermittlungen laufen
Drei Tote im Innsbrucker Drogenmilieu: Jüngstes Opfer starb kurz nach 13. Geburtstag
Ein 16-jähriges Mädchen und ein junger Mann verloren in einer Wohnung in diesem Haus in der Fritz-Pregl-Straße in Innsbruck innerhalb von fünf Tagen ihr Leben. Offenbar waren Drogen im Spiel.
© Daniel Liebl
Der Tod von zwei Mädchen und einem jungen Mann beschäftigt die Innsbrucker Polizei. Die Spuren führen in eine kriminelle Drogenclique. Dort werden teils unmündige Opfer mit Drogen abgängig gemacht. Das Suchtgift bezahlen die Mädchen mit ihrem Körper.