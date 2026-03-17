In Wilten und Pradl

Leistbares Wohnen: Stadt Innsbruck und Stift Wilten präsentieren gemeinsame Pläne

Abt Leopold Baumberger und die Innsbrucker Stadtführung mit Bürgermeister Johannes Anzengruber (l.), Janine Bex und Benjamin Plach berichten von konstruktiven Lösungen nach holprigen Anfängen.
© Stadt Innsbruck/F. Bär
Michael Domanig

Von Michael Domanig

In Wilten und Pradl wollen die Stadt Innsbruck und das Stift Wilten gemeinsame Projekte für geförderten Wohnbau und studentisches Wohnen umsetzen. Das haben beide Seiten am Montag bekanntgegeben. Die Stadtführung sieht sich in ihrem Weg der Baulandmobilisierung bestätigt.

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