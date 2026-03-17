Gestohlenes Fahrrad auf Verkaufsplattform entdeckt: Polizei Neustift schnappte Täter bei Übergabe

Neustift im Stubaital – Sein im Jänner gestohlenes Fahrrad entdeckte ein 29-jähriger Mann auf einer Verkaufsplattform und meldete dies am 16. März der Neustifter Polizei. Daraufhin kontaktierte er den Verkäufer und vereinbarte den Kauf und die Übergabe des Rads. In weiterer Folge begaben sich Polizisten am Montagabend gegen 18.30 Uhr zum Übergabeort, wo sie den 36-jährigen Verkäufer aus Ungarn festnehmen konnten.