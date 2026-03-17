Verkaufte mehrere Räder
Gestohlenes Fahrrad auf Verkaufsplattform entdeckt: Polizei Neustift schnappte Täter bei Übergabe
Neustift im Stubaital – Sein im Jänner gestohlenes Fahrrad entdeckte ein 29-jähriger Mann auf einer Verkaufsplattform und meldete dies am 16. März der Neustifter Polizei. Daraufhin kontaktierte er den Verkäufer und vereinbarte den Kauf und die Übergabe des Rads. In weiterer Folge begaben sich Polizisten am Montagabend gegen 18.30 Uhr zum Übergabeort, wo sie den 36-jährigen Verkäufer aus Ungarn festnehmen konnten.
Im Zuge der Erhebungen erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann mehrere gestohlene Fahrräder auf unterschiedlichen Verkaufsplattformen inseriert und teilweise bereits gewinnbringend verkauft hatte. Noch ist unklar, wie groß der entstandene Schaden ist. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)