Hotels in Oetz, Sautens und Jerzens nicht bezahlt: Zechpreller (50) angezeigt

Oetz, Sautens, Jerzens – Ein 50-jähriger deutscher Staatsangehöriger wird beschuldigt, in drei Hotels im Tiroler Oberland übernachtet zu haben, ohne die Rechnungen zu begleichen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe eines hohen vierstelligen Eurobetrages.

Der Fall wurde am Montag, dem 16. März 2026, aufgedeckt, nachdem ein Hotelier aus Oetz Anzeige wegen Zechbetrugs erstattet hatte. Bei der Befragung durch die Polizei gab der 50-jährige Mann sofort zu, die ausstehende Hotelrechnung nicht bezahlen zu können.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann bereits zuvor nach demselben Muster vorgegangen war. Er hatte sich vom 6. bis zum 20. Januar 2026 in einem Hotel in Sautens und vom 27. Februar bis zum 8. März 2026 in einer Unterkunft in Jerzens eingemietet, ohne die Kosten zu begleichen.