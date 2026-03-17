Schockierender Vorfall

Schweinskopf und rassistische Beleidigung vor Wohnung von türkischer Familie in Hall

Rassistische Parolen wurden direkt an die Wohnungstüre der Familie geheftet.
© privat
Verena Langegger

Von Verena Langegger

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