Große Rücktrittswelle im Weltcup: Gleich drei Ski-Damen hören auf

Noch bevor die letzten Rennen der Saison beim Weltcupfinale in Norwegen über die Bühne gehen, verabschieden sich einige Rennläuferinnen und Rennläufer von der großen Ski-Bühne.

Nach den Tirolern Romed Baumann und Christina Ager, den Franzosen Adrien Theaux, Clara Direz und Alexis Pinturault oder dem Südtiroler Simon Maurberger gaben nun gleich drei Ski-Damen ihren Rücktritt bekannt.

Die zweifache Weltmeisterin Ilka Stuhec bestreitet bei der Abfahrt und dem Super-G in Kvitfjell am Wochenende ihre letzten beiden Speedrennen. „Ich möchte in den letzten beiden Rennen so abschneiden wie immer – maximal vorbereitet und wettbewerbsfähig, um die schnellste Zeit zu erzielen“, sagte die 35-Jährige, die in ihrer Karriere elf Siege einfuhr. Eine besondere Aktion mit Kostüm oder Showeinlage sei nicht geplant: „Nach dem kommenden Sonntag wird für alles andere noch genügend Zeit sein.“

Auch ihre slowenische Landsfrau Ana Bucik Jogan wird in der kommenden Saison nicht mehr auf der Skipiste im Weltcup zu sehen sein. „Vielen Dank an alle, die an mich geglaubt und mich auf dieser Reise angefeuert haben. Eure Unterstützung hat alles bedeutet“, schrieb die 32-Jährige, die im Weltcup einmal auf dem Stockerl stand, auf Instagram.