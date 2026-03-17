Oberleitung gerissen

Schaden zwischen Wörgl und Kufstein: Weststrecke seit Stunden gesperrt

Techniker arbeiten derzeit daran, die komplett durchgerissene Oberleitung bis spätestens Mittag zu reparieren.
© OEBB

Wegen eines Oberleitungsschadens zwischen Wörgl und Kufstein ist die Weststrecke der Bahn derzeit unterbrochen. Bis in die Mittagsstunden sollen die Reparaturarbeiten noch andauern. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet, Fernzüge werden über Zell am See umgeleitet.

Innsbruck – In den frühen Morgenstunden gab die ÖBB bekannt, dass zwischen Wörgl Hauptbahnhof und Kirchbichl aufgrund einer Oberleitungsstörung kein Zugverkehr möglich ist. Für den Personenverkehr wurde daher zwischen Wörgl und Kufstein ein Schienersatzverkehr mit Ersatzbussen eingerichtet. Züge des Fernverkehrs werden zwischen Wörgl und Salzburg über Zell am See umgeleitet. Hier müssen die Fahrgäste mit einer um 90 Minuten längeren Fahrzeit rechnen.

Genaue Ursache derzeit nicht bekannt

„Was wir bislang wissen, ist, dass die Oberleitung komplett durchgerissen ist. Über die genaue Ursache ist aber noch nichts bekannt“, sagt Christoph Gasser-Mair, Sprecher der ÖBB Tirol, auf Nachfrage. Techniker sind derzeit aber dabei, den Schaden zu beheben. Bis 12 Uhr Mittag bleibt die Weststrecke jedenfalls gesperrt. Laut Angaben der ÖBB soll der Schaden in der Oberleitung in einem Weichenbereich aufgetreten sein. Diesen zu beheben, könne bis in die Mittagsstunden hinein dauern. (TT.com)

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