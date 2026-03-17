Schaden zwischen Wörgl und Kufstein: Weststrecke seit Stunden gesperrt

Wegen eines Oberleitungsschadens zwischen Wörgl und Kufstein ist die Weststrecke der Bahn derzeit unterbrochen. Bis in die Mittagsstunden sollen die Reparaturarbeiten noch andauern. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet, Fernzüge werden über Zell am See umgeleitet.

Innsbruck – In den frühen Morgenstunden gab die ÖBB bekannt, dass zwischen Wörgl Hauptbahnhof und Kirchbichl aufgrund einer Oberleitungsstörung kein Zugverkehr möglich ist. Für den Personenverkehr wurde daher zwischen Wörgl und Kufstein ein Schienersatzverkehr mit Ersatzbussen eingerichtet. Züge des Fernverkehrs werden zwischen Wörgl und Salzburg über Zell am See umgeleitet. Hier müssen die Fahrgäste mit einer um 90 Minuten längeren Fahrzeit rechnen.

Genaue Ursache derzeit nicht bekannt