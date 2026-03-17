Speed-Spezialistin verpasst nach Unfall mit Kuh Saison-Finale: „Es ist kein Witz“

Die Saison von Jasmina Suter endete vorzeitig – und das aus einem kuriosen Grund. Die 30-Jährige half ihren Eltern im Stall und wurde dabei von einer Kuh am Kopf getroffen. „Es ist kein Witz“, schrieb die Speed-Spezialistin auf Instagram.

Sie habe versucht, noch rechtzeitig fit zu werden, allerdings vergeblich. Der Unfall ereignete sich bereits vor den Rennen in Soldeu. Dort wollte die Schweizerin, die in ihrer Karriere bislang dreimal in die Top Ten fuhr, die Qualifikation für das Weltcup-Finale in Kvitfjell schaffen.

„Mein Kopf braucht jetzt etwas Zeit, um sich zu erholen, also mache ich eine kleine Pause“, verabschiedete sich Suter in eine unfreiwillige Pause. (TT.com)