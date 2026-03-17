Vom Netzaufbau bis zu grünem Wasserstoff: E-Werke Reutte feiern 125 Jahre Energiegeschichte

Was 1901 mit der Gründung der Elektrizitätswerke Reutte und der Elektrifizierung der Region begann, hat sich zu einem vielseitigen Energieanbieter im Versorgungsgebiet Außerfern und Allgäu entwickelt. Zum 125-jährigen Bestehen präsentiert das Unternehmen neue Partnerschaften und gewährt exklusive Einblicke.

Reutte – „125 Jahre EWR sind für uns ein besonderer Meilenstein. Gleichzeitig sehen wir dieses Jubiläum nicht als reinen Rückblick, sondern als Anlass, unseren Blick bewusst nach vorn zu richten“, erklärt Richard Alber, kaufmännischer Vorstand der Elektrizitätswerke Reutte AG.

Die Energiebranche befindet sich derzeit in einem grundlegenden Wandel. Europäische Klimaziele wie der Green Deal, die Strategie Tirol 2050 sowie der steigende Bedarf an erneuerbarer Energie stellen neue Anforderungen – auch an die EWR. „Unsere Aufgabe ist es, diese großen energiepolitischen Ziele in konkrete Lösungen für unsere Region zu übersetzen“, sagt Sebastian Freier, technischer Vorstand.

Studie gibt Aufschluss

Die Energiestudie Außerfern, welche am 22. April der Öffentlichkeit präsentiert wird, zeigt auf, wie sich Energiebedarf, -erzeugung und Infrastruktur entwickeln können und welche Maßnahmen notwendig sind, um die Energiezukunft im Außerfern nachhaltig und sicher zu gestalten.

Die Firmenzentrale der EWR bündelt Verwaltung, Technik und Service an einem Standort. © Simone Tschol

Gleichzeitig arbeiten die EWR aktuell an mehreren Projekten, welche die Versorgung der Region langfristig sichern und den Anteil erneuerbarer Energie weiter erhöhen sollen. Dazu zählen unter anderem die Modernisierung des Kraftwerks Reutte, die bis September abgeschlossen sein wird, sowie das Projekt „Optimierung der Kraftwerkskette Plansee“. Parallel dazu werden die Stromnetze ausgebaut und Speicher- sowie Steuerungslösungen weiterentwickelt.

Neu im Portfolio

Dass der Fokus klar auf die Zukunft ausgerichtet ist, zeigt die Beteiligung der EWR an der Qantal Hydro International. Gemeinsam mit der Qantal Group GmbH haben die Elektrizitätswerke Reutte AG am 2. Februar eine neue Gesellschaft ins Leben gerufen, die eine innovative Technologie zur Herstellung von grünem Wasserstoff weiterentwickeln und international vermarkten soll. Die EWR halten 15 Prozent der Anteile.

Sebastian Freier, technischer Vorstand der EWR AG. © EWR

Ziel ist es, den Energieeinsatz im Vergleich zu etablierten Verfahren deutlich zu senken und die Herstellung von grünem Wasserstoff wirtschaftlicher zu machen. „Gerade bei der Speicherung und intelligenten Steuerung von Energie wird Wasserstoff künftig eine wichtige Rolle spielen. Es ist deswegen unser Anspruch, gezielt in innovative Projekte zu investieren, um diese Zukunftstechnologie weiterzuentwickeln“, sagt Sebastian Freier.

Klarer Auftrag

Dass diese Ausrichtung auch von der Bevölkerung erwartet wird, zeigt eine Umfrage der EWR, die anlässlich des Jubiläumsjahres durchgeführt wurde. Demnach vertrauen 88 Prozent der Befragten darauf, dass die EWR auch künftig eine sichere Versorgung gewährleistet. Als zentrale Aufgaben des Unternehmens nennen die Befragten Versorgungssicherheit, Preisstabilität und -transparenz sowie die Stromgewinnung aus nachhaltigen Quellen.

Zugleich zeigt die Befragung, dass die Energiezukunft längst kein abstraktes Thema mehr ist. 45 Prozent der Befragten gestalten sie bereits aktiv mit, etwa durch Photovoltaik, bewussten Energieeinsatz oder intelligente Steuerung.

EWR gewähren Einblicke

Groß ist laut Umfrage auch der Wunsch nach Einblicken hinter die Kulissen der Energieversorgung. Diesem Wunsch kommen die Elektrizitätswerke Reutte mit verschiedenen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr nach. Den Auftakt bildet am 27. März eine Besichtigung des Kraftwerks Weißhaus, des größten Laufwasserkraftwerks der EWR. Im Laufe des Jahres sind weitere Führungen durch Anlagen, Veranstaltungen für KundInnen sowie Bildungsangebote für Schulen geplant.

„Mit dem Jubiläumsjahr möchten wir zeigen, was hinter einer sicheren und zukunftsfähigen Energieversorgung steckt“, so die EWR-Vorstände. „Gleichzeitig wollen wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden und der Region einen Blick in die Zukunft werfen und zeigen, wie wir die Energieversorgung von morgen gestalten.“