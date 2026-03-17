Entscheidung am Abend
Französische Kommunalwahlen: Zwischen Taktik und Gewissensfragen
Im Duell zwischen dem Sozialisten Gregoire und der Konservativen Dati kann entscheidend sein, welche anderen Kandidaten auf die Stichwahl verzichten, um die Chancen von Gregoire bzw. Dati zu verbessern.
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Dienstagabend entscheidet sich, wer zur entscheidenden Runde der französischen Kommunalwahlen antritt. Die Rechtspopulisten des Rassemblement National haben gute Chancen, die zweitgrößte Stadt Frankreichs zu erobern.