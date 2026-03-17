Euregio ehrt Kitzbühel: Schulpartnerschaft für Bildung über Grenzen hinweg

Die Mittelschule Kitzbühel ist offiziell Euregio-Schulpartner. Diese Auszeichnung würdigt das jahrelange Engagement für grenzüberschreitende Bildung. Damit festigt sich die Zusammenarbeit mit Schulen in Süd- und Osttirol.

Kitzbühel – Die Euregio Tirol-Südtirol-Trentino verbindet die drei historischen Landesteile Tirols. Ihr Ziel ist, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu stärken. Im Bildungsbereich fördert sie Begegnungen junger Schüler. So wird das gemeinsame kulturelle Erbe der Region erlebbar. Die Kitzbüheler Mittelschule pflegt bereits seit Jahren Partnerschaften. Sie arbeitet mit der Mittelschule Toblach in Südtirol zusammen. Eine weitere Kooperation besteht mit der Mittelschule Sillian in Osttirol.

„Die Kooperation geht auf meine Vorgängerin Angelika Trenkwalder zurück, die bereits vor Jahren den Mehrwert eines grenzüberschreitenden Austausches für unsere Schülerinnen und Schüler erkannt und damit den Grundstein für diese lebendige Partnerschaft gelegt hat“, sagt Direktorin Katrin Winkler.