Massive Verkehrsbelastung
Dosierampeln sollen Staus abfangen: Probebetrieb in Hall fixiert
Blechlawinen am Unteren Stadtplatz in Hall sind zu Stoßzeiten ein alltägliches Bild. Was eine Dosierung an den Ortseinfahrten bringt, soll ein Probelauf zeigen.
© Axel Springer
Nachdem sich die Gemeinden in der Region darauf verständigt haben, kann nun doch ein Probelauf für Dosierampeln an zwei Ortseinfahrten nach Hall stattfinden. Diese Testphase soll zeigen, ob die erhoffte Entlastung im Stadtkern eintritt – und wie sich das Ganze auf die Umlandgemeinden auswirkt.