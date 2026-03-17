Osterzauber für Kinder in Reutte: Bibliothek lädt zum vergnüglichen Nachmittag

Alle Kinder ab vier Jahren sind am Mittwoch, den 18. März, zu einem vergnüglichen Nachmittag in die Bibliothek Reutte eingeladen. Ab 15 Uhr erwartet die jungen Besucher die spannende Geschichte „Dieser Hase gehört Kathi Braun“. Anschließend geht es kreativ weiter: Die Kinder fertigen gemeinsam eigene Osterdekorationen an. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung unter 05672/62382 oder info@buecherei-reutte.at ist jedoch erforderlich.