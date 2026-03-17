Hase und Kreativität
Osterzauber für Kinder in Reutte: Bibliothek lädt zum vergnüglichen Nachmittag
Kathi Braun führt ein paradiesisches Leben. Jeden Tag erlebt sie mit ihrem Hasen Frederick die tollsten Abenteuer.
© Neal Layton
Am Mittwoch, den 18. März, wird die Stadtbibliothek Reutte zum Treffpunkt für kleine Bücherfreunde und kreative Köpfe.
Alle Kinder ab vier Jahren sind am Mittwoch, den 18. März, zu einem vergnüglichen Nachmittag in die Bibliothek Reutte eingeladen. Ab 15 Uhr erwartet die jungen Besucher die spannende Geschichte „Dieser Hase gehört Kathi Braun“. Anschließend geht es kreativ weiter: Die Kinder fertigen gemeinsam eigene Osterdekorationen an. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung unter 05672/62382 oder info@buecherei-reutte.at ist jedoch erforderlich.