Tradition und soziales Engagement: Zunftbruderschaft St. Josef tagt

Die Zunftbruderschaft St. Josef hält am 19. März ihre traditionelle Generalversammlung in Bichlbach ab. Der Abend beginnt mit einer festlichen Messe, danach folgt die Verleihung des Sozialpreises.

Bichlbach – Der feierliche Abend beginnt um 18 Uhr in der Zunftkirche Bichlbach. Diese erstrahlt nach der Renovierung im neuen Glanz. Die Heilige Messe wird von Dekan Franz Neuner und Pfarrer Tomasz Kukulka zelebriert. Für die musikalische Umrahmung sorgt der Chor „Chorisma“. Der Gottesdienst ist öffentlich und lädt alle Interessierten ein.

Anschließend treffen sich die Mitglieder zur Generalversammlung im Dorfheim. Diese beginnt um 19 Uhr. Zunächst stehen satzungsgemäße Regularien auf der Tagesordnung. Danach folgt die Verleihung des Sozialpreises.