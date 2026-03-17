Gestürzte Radfahrerin: Zeugenaufruf nach Unfall mit Verletzung in Imst

Eine Radfahrerin stürzte vergangenen Mittwoch in Imst wegen eines vorbeifahrenden Autos. Der Lenker setzte die Fahrt fort, ohne zu halten. Zwei Unbekannte halfen der 27-jährigen Gestürzten. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Imst – Am vergangenen Mittwoch gegen 16:30 Uhr fuhr eine 27-jährige Radfahrerin auf der Langgasse im Gemeindegebiet Imst in den Kreisverkehr beim Lebensmittelgeschäft „Billa“ ein. Laut ihrer Aussage sei plötzlich ein Fahrzeug von links kommend an ihr vorbeigefahren, wodurch sie gestürzt sei. Das Fahrzeug hätte anschließend ohne anzuhalten die Fahrt in Richtung Süden fortgesetzt.

Zwei unbekannte Zeugen hätten Erste Hilfe geleistet und ihr das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges bekannt gegeben. Im Zuge der Ermittlungen wurde ein 23-jähriger Österreicher als Zulassungsbesitzer und Fahrzeuglenker ausgeforscht. Dieser gab jedoch an, keine Radfahrerin wahrgenommen zu haben. Durch den Sturz erlitt die 27-Jährige eine Verletzung im Bereich des rechten Knies und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.