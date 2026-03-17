Baugerüst in Wien eingestürzt: Arbeiter (45) schwer verletzt

Berufsfeuerwehr, Berufsrettung und Polizei standen im Großeinsatz. Gerüstteile samt Schalung waren bei Betonierarbeiten eingestürzt. Vorerst wird von keinen weiteren Opfern ausgegangen.

Wien – Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagnachmittag bei Bauarbeiten in einem Innenhof in Wien-Alsergrund ereignet. Demnach kam es in einem Innenhof in der Porzellangasse zum Einsturz von Gerüstteilen und einer Schalung, die im Zuge von Betonierungsarbeiten eingesetzt worden war. Laut Angaben der Wiener Berufsrettung zog sich dabei ein 45-jähriger Arbeiter schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen zu. Der Mann wurde in den Schockraum eines Krankenhauses überstellt.

Der schwer verletzte Arbeiter lag den Angaben zufolge mehrere Minuten am Unfallort, ehe er geborgen werden konnte. Laut der Berufsrettung wurden bei dem 45-Jährigen schwere Kopfverletzungen und ebensolche der Wirbelsäule festgestellt, wie auch Frakturen an den Armen.

Der Unfallort wurde großräumig abgesperrt. © APA/MAX SLOVENCIK

Es wurde zuerst befürchtet, dass mehrere Arbeiter verschüttet worden sein könnten, was sich vorerst jedoch nicht bestätigt hat. Die Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr, Berufsrettung und Polizei standen jedenfalls im Großeinsatz. Laut Berufsfeuerwehr-Sprecher Martin Hofbauer wurde der Unfall gegen 14.30 Uhr alarmiert.