Unfall bei Bauarbeiten in Wien: Mehrere verschüttete Arbeiter befürchtet

Wien – Bei Bauarbeiten in einem Innenhof in Wien-Alsergrund hat sich am Dienstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Bisher unbestätigten Meldungen zufolge sollen Teile in den Innenhof in der Porzellangasse gestürzt sein. Es wurde befürchtet, dass mehrere Arbeiter verschüttet worden sein könnten. Die Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr, Berufsrettung und Polizei standen im Großeinsatz.

Laut Berufsfeuerwehr-Sprecher Martin Hofbauer wurde der Unfall gegen 14.30 Uhr gemeldet. Demnach kam es zum Einsturz von Gerüstteilen und einer Schalung, die im Zuge von Betonierungsarbeiten eingesetzt worden war. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger war kurz nach dem Unglück noch nicht geklärt, wie viele Personen in welcher Weise betroffen waren, wie er gegenüber der Austria Presse Agentur (APA) an Ort und Stelle mitteilte. Der Unfallort war rund eine Stunde nach der Alarmierung der Einsatzkräfte weitläufig abgesperrt. (APA)