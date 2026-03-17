Von Pflegeberufen über Social Media bis zu First Love: Das war der Gesundheitstag der HLW Kufstein

Am vergangenen Freitag fand an der HLW Kufstein ein von den SchülerInnen organisierter Gesundheitstag statt. Zahlreiche ReferentInnen sind ihrer Einladung gefolgt, auch Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) war vor Ort.

Kufstein – Rund 40 ReferentInnen aus den unterschiedlichsten Bereichen waren am vergangenen Freitag an der HLW Kufstein zu Gast. Eingeladen wurden sie von den SchülerInnen der Klasse 3 BHW, sie haben den Gesundheitstag im Rahmen des Unterrichts organisiert. Unterstützt wurden die Jugendlichen dabei von den Projektbetreuerinnen Georgia Steinbrugger und Johanna Mader.

Am Programm standen am Freitagvormittag Workshops bzw. kurze Vorträge zu unterschiedlichen Gesundheitsthemen. Die Themenpalette war groß, so konnte man sich an verschiedenen Stationen mit folgenden Themen beschäftigen: Brainfood und Ernährung, Atmung und Atemtechniken, Hebammenarbeit, Shiatsu und Yoga, Long Covid und ME/CFS, Diabetes, Nachhaltiges Gesundheitssystem, Frauengesundheit, Physiotherapie, Social Media und Selbstbild, First Love & Aufklärung und vieles mehr.

Eindrücke vom Gesundheitstag

Aber auch die unterschiedlichsten Pflegeberufe bzw. -Ausbildungen haben sich vorgestellt, darunter ie Intensivpflege, Kinder- und Palliativpflege oder auch Anästhesiepflege. Die SchülerInnen waren dabei jeweils drei Workshops zugeteilt, die sie im Laufe des Vormittags besuchten. In der Pause wurde eine gesunde Jause sowie eine Tombola mit tollen Preisen angeboten.

Bewusstsein stärken, Einblicke geben

„Ziel des Gesundheitstages war es, SchülerInnen verschiedene Aspekte von Gesundheit näherzubringen, ihr Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil zu stärken und Einblicke in unterschiedliche Gesundheitsberufe zu geben“, erklärt Projektbetreuerin Johanna Mader. Gleichzeitig sollen sie praktische Impulse für den Alltag erhalten und lernen, wie körperliches und psychisches Wohlbefinden gefördert werden kann.