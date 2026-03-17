Tirol-Premiere in der Kellerei: Christof Spörk mit kritisch-musikalischem Kabarett

Der österreichische Musiker und Kabarettist Christof Spörk präsentiert am Freitag, 20. März, ab 20 Uhr sein neues Programm „Maximo Lieder“. Besucher dürfen sich auf einen Abend voller kritischer Texte und musikalischer Satire freuen.

Reutte – Christof Spörk, bekannt als Musiker und Kabarettist, hat bereits zahlreiche Lieder verfasst. Er widmet sich darin dem Leben in Österreich. Dabei beleuchtet er auch die Schattenseiten, wie Lärmschutzwände oder Gewerbeparks. Seine Texte sind eine kritische Betrachtung des Alltags.

Sein Programm „Maximo Lieder“ ist eine Tirol-Premiere. Es bietet musikalische Satire. Spörks Lieder sind trotz ihrer kritischen Töne immer lebensbejahend. Sie hinterfragen aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen. Er beschäftigt sich etwa mit der Renaissance vermeintlich „starker“ Männer. Auch die Liebe der Menschen zu ihren Hunden wird thematisiert.

Das Kabarett stellt unbequeme Fragen. Es gibt dabei keine einfachen Antworten. Stattdessen regt Spörk das Publikum zum Nachdenken an. Er fragt: „Weshalb macht ein fehlendes i aus der schönsten aller Künste, der Musik, einen seelisch verwahrlosten, bitterarmen Multimilliardär, der von sich aus meint, die Welt retten zu müssen?“

Spörk verspricht einen Abend, der unterhält und zum Schmunzeln bringt. Zugleich regt sein Programm zum Nachdenken an. Es ist eine Gelegenheit, Österreich aus einer anderen Perspektive zu erleben.