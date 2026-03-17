Handy-App „ID Austria“ soll nun auch Firmen und Bürger vernetzen

Die Österreicher:innen sollen sich mit ihrer Identifikations-App „ID Austria“ in Zukunft auch bei vielen Unternehmen einloggen können. 200 Firmen sollen heuer zusätzlich noch mitmachen, wünscht sich Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP). Unterdessen kommt Kritik an der ID Austria von heimischen Datenschützern – wegen Problemen bei der Umsetzung von europäischen Regeln.