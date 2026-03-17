Trauer im Schwimm-Lager: OSV-Sportdirektor Bär völlig unerwartet verstorben

Österreichs Schwimmverband trauert um seinen Sportdirektor. Walter Bär verstarb im Alter von 56 Jahren, wie der OSV mitteilte.

Wien ‒ Walter Bär, Sportdirektor im österreichischen Schwimmverband (OSV), verstarb unerwartet im Alter von 56 Jahren. Diese Nachricht hatte der Verband am Dienstag von der Familie des Wieners erhalten. Bär hatte sein ganzes Leben dem Schwimmsport gewidmet, zu Beginn als aktiver Athlet, danach als Trainer in Eisenstadt, beim ASV Wien und im Leistungszentrum Südstadt. In den letzten Jahren hat Bär als Sportdirektor den österreichischen Schwimmverband betreut.