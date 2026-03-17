Geriet auf Gegenfahrbahn: Sekundenschlaf löste Unfall mit drei Autos in Innsbruck aus
Innsbruck – Sekundenschlaf eines 19-Jährigen hat am Dienstagmittag auf einer Brücke der B171 in Innsbruck zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen geführt. Bei der Kollision wurden zwei Personen verletzt, darunter ein 15-jähriger Jugendlicher.
Der Unfall ereignete sich gegen 12.45 Uhr auf der Hochbrücke, welche die Kreuzung Haller Straße/Schützenstraße überbrückt. Laut eigenen Angaben nickte der 19-jährige Lenker, der in Richtung Osten unterwegs war, kurz am Steuer ein. Sein Wagen geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal mit dem entgegenkommenden Auto einer 34-jährigen Österreicherin zusammen.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der Frau zurück und gegen den Pkw eines hinter ihr fahrenden 50-jährigen Mannes geschleudert. Die 34-jährige Lenkerin erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. Der 15-jährige Beifahrer im Auto des Unfallverursachers klagte erst zu Hause über Schmerzen und wurde daraufhin von seiner Mutter ebenfalls ins Krankenhaus gefahren. (TT.com)