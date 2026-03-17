Geriet auf Gegenfahrbahn: Sekundenschlaf löste Unfall mit drei Autos in Innsbruck aus

Innsbruck – Sekundenschlaf eines 19-Jährigen hat am Dienstagmittag auf einer Brücke der B171 in Innsbruck zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen geführt. Bei der Kollision wurden zwei Personen verletzt, darunter ein 15-jähriger Jugendlicher.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.45 Uhr auf der Hochbrücke, welche die Kreuzung Haller Straße/Schützenstraße überbrückt. Laut eigenen Angaben nickte der 19-jährige Lenker, der in Richtung Osten unterwegs war, kurz am Steuer ein. Sein Wagen geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal mit dem entgegenkommenden Auto einer 34-jährigen Österreicherin zusammen.