Tennis-Traum-Duo mit dem Tiroler Erler wieder vereint: Das steckt hinter dem Comeback

Der Kufsteiner Alexander Erler kackte erstmals die Top 30 in der Doppel-Weltrangliste und macht wieder mit Lucas Miedler gemeinsame Sache.

Kufstein ‒ Hinter Alexander Erler liegt erfolgstechnisch ein Wellental, das der Kufsteiner just in dem Moment hinter sich lassen wollte, als alles anders wurde. Mit dem US-Spieler Robert Galloway fand sich Tirols Tennis-Ass mehr und mehr zurecht – das Finale beim ATP-500-Turnier in Acapulco (MEX) vor wenigen Tagen schien Beleg genug zu sein.

Doch dann kam die dicke Überraschung: Dieses Endspiel dürfte das letzte der beiden gewesen sein. Zwar spielt der 28-jährige Kufsteiner diese Woche noch mit Galloway beim Masters in Miami (USA), doch danach gibt es die Wiedervereinigung mit Landsmann Lucas Miedler. Mit dem 29-jährigen Niederösterreicher gewann Erler sieben seiner neun ATP-Titel – darunter je zweimal in Wien und Kitzbühel.

Miedler braucht neuen Partner

Überraschend kommt das insofern, weil das Duo im Oktober 2024 mit zwei Turniersiegen plötzlich am Court das Ende der Partnerschaft verkündete. Jeder sehne sich nach was Neuem, hieß es, auch die Chemie der beiden unterschiedlichen Charaktere soll nicht mehr gepasst haben.

Während Erler mehr Schwierigkeiten hatte, lief es bei Miedler vorzüglich. Er verbesserte sich mit Francisco Cabral gar auf Rang 20 der Doppel-Weltrangliste – nur um dann vom Portugiesen plötzlich mit harten Fakten konfrontiert zu werden. Cabral beendet die Beziehung und spielt mit Joe Salisbury (GBR), Nummer acht der Welt. So schnell kann es gehen im Tennis.

„Francisco hatte ein super Angebot. Ich bin sehr glücklich, dass das Timing jetzt so gut für Alex und mich gepasst hat“, teilte Miedler mit. Für Erler ist es eine Win-win-Situation. Mit seinem Landsmann waren die Erfolge größer, dazu sind die Aussichten dank Miedlers Rankings (22.) gut, da auch Erler (29. im Live-Ranking) so gut wie nie zuvor dasteht.