Sensationelle Aufholjagd in Lissabon: Sporting schaltete Bodö/Glimt aus

Sporting Lissabon hat den Erfolgslauf von Bodö/Glimt in der Champions League beendet und ist nach großer Aufholjagd ins Viertelfinale eingezogen. Die Portugiesen bezwangen Dienstagabend im Rückspiel das norwegische Sensationsteam mit 5:0 nach Verlängerung und machten die 0:3-Hinspielniederlage mehr als wett. Maximiliano Araujo (92.) und Rafael Nel (121.) schossen Sporting spät ins Glück. Gegner in der Runde der letzten acht ist entweder Arsenal oder Leverkusen.

Goncalo Inacio (34.), Pedro Goncalves (61.) und Luis Suarez vom Punkt (78.) hatten mit ihren Toren für eine Overtime gesorgt. Dort hatten die Gastgeber das bessere Ende für sich und verhinderten das erste CL-Viertelfinale mit norwegischer Beteiligung seit Rosenborg Trondheim 1997. Für Bodö/Glimt geht damit eine Reise voller Überraschungen zu Ende: Der CL-Debütant hatte in der europäischen Königsklasse Manchester City, Atletico Madrid und Inter Mailand besiegt. (APA, TT.com)