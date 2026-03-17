Sporting beendete Märchen von Bodö/Glimt, ansonsten blieben Überraschungen aus

Sporting Lissabon beendete den Erfolgslauf von Bodö/Glimt in der Champions League und zog nach großer Aufholjagd ins Viertelfinale ein. Die Portugiesen bezwangen am Dienstagabend die Norweger mit 5:0 nach Verlängerung und machten die 0:3-Hinspielpleite mehr als wett. Paris St. Germain ließ beim 3:0 gegen Chelsea nichts anbrennen. Real Madrid gewann in Überzahl 2:1 bei Manchester City und stieg auf, während Arsenal Bayer Leverkusen durch ein 2:0 eliminierte.

Maximiliano Araujo (92.) und Rafael Nel (121.) schossen Sporting nach einem Sturmlauf in Lissabon in der Verlängerung gegen Bodö/Glimt ins Glück. Goncalo Inacio (34.), Pedro Goncalves (61.) und Luis Suarez vom Elfmeterpunkt (78.) hatten in den 90 Minuten davor mit ihren Toren für eine Overtime gesorgt. Dort verhinderten die Gastgeber das erste CL-Viertelfinale mit norwegischer Beteiligung seit Rosenborg Trondheim 1997.

Für Bodö/Glimt geht damit eine Reise voller Überraschungen zu Ende: Der CL-Debütant hatte in der europäischen Königsklasse Manchester City, Atletico Madrid und Inter Mailand besiegt. Sporting hingegen steht nach dem eindrucksvollen Comeback erstmals in der Club-Historie im CL-Viertelfinale und trifft dort auf Arsenal.

CL-Achtelfinale, Dienstag Sporting Lissabon – Bodö/Glimt 5:0 n.V. (3:0,1:0). Tore: Goncalo Inacio (34.), Pedro Goncalves (61.), Suarez (78./Handelfmeter), Araujo (92.), Rafael Nel (121.). Hinspiel: 0:3 – Sporting mit dem Gesamtscore von 5:3 weiter. Chelsea – Paris Saint-Germain 0:3 (0:2). Tore: Kvaratskhelia (6.), Barcola (15.), Mayulu (62.). Hinspiel 2:5 – PSG mit dem Gesamtscore von 8:2 weiter. Arsenal – Bayer Leverkusen 2:0 (1:0). Tore: Eze (36.), Rice (63.). Hinspiel 1:1 – Arsenal mit dem Gesamtscore von 3:1 weiter. Manchester City – Real Madrid 1:2 (1:1). Tore: Haaland (41.) bzw. Vinicius Jr. (22./Elfmeter, 93.). Rote Karte: Bernardo Silva (20./Handspiel/ManCity). Hinspiel 0:3 – Real mit dem Gesamtscore von 5:1 weiter.

Die „Gunners“ dominierten nach dem 1:1 im Hinspiel die Heimpartie gegen die Bayer-Werkself. Eberechi Eze brachte den Tabellenführer der englischen Premier League mit einem „Hammer“ in Führung – volley aus der Drehung ließ er Ex-Salzburg-Goalie Janis Blaswich keine Chance (36.). Declan Rice legte nach der Pause nach (63.). Arsenal bleibt damit in dieser Champions-League-Saison unangefochten.

Der Londoner Stadtrivale Chelsea hingegen war gegen PSG chancenlos. Nachdem schon das Hinspiel in Paris mit 2:5 abgegeben wurde, stand der Club-Weltmeister auch in der Retourpartie auf verlorenem Posten. Frühe Tore durch Khvicha Kvaratskhelia (6.) und Bradley Barcola (15.) ließen den Titelverteidiger einen ruhigen Abend an der Stamford Bridge verbringen. Senny Mayulu sorgte für den dritten Gästetreffer (62.). Die Franzosen revanchierten sich damit für die im vergangenen Jahr bei der Club-WM erlittene Finalniederlage. Viertelfinalgegner ist nun entweder Liverpool oder Galatasaray.

Dezimiertes City gegen Real chancenlos

In Manchester wurde unterdessen Bernardo Silva zur tragischen Figur. Der Portugiese musste wegen Torraubs mit dem Arm auf der eigenen Linie nach nicht einmal 20 gespielten Minuten mit Rot vom Platz, Vinicius Junior netzte für Real vom Punkt zur Führung (22.). Nach dem 3:0-Hinspielsieg der „Königlichen“ war das Duell damit entschieden, auch wenn sich City nach Kräften in Unterzahl wehrte. Erling Haaland gelang vor der Pause der Ausgleich (41.). Mehr sprang für die bemühten Engländer nicht mehr heraus, im Gegenteil: Vinicius erzielte in der 93. Minute den Siegtreffer der Gäste. David Alaba saß bei Madrid auf der Bank.