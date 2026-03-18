Innsbrucker Start-up
Mobiler Escape-Room aus Tirol überzeugte Investoren bei „2 Minuten 2 Millionen“
Michael Walter und Hannes Mair (v.l.) hatten zwei Minuten Zeit, um sich einen Deal für ihr Start-up „MirakelBox“ zu sichern.
© Puls 4/Gerry Frank
Das Tiroler Start-up „MirakelBox“ konnte sich am Dienstag einen Traum erfüllen: Die Gründer traten bei der Show „2 Minuten 2 Millionen“ sechs InvestorInnen gegenüber. Mit ihrer Rätselbox, in der BesucherInnen ein Abenteuer erleben können, fanden sie bei einem Tiroler und einem Südtiroler Geldgeber Anklang.