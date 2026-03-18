Mobiler Escape-Room aus Tirol überzeugte Investoren bei „2 Minuten 2 Millionen“

Das Tiroler Start-up „MirakelBox“ konnte sich am Dienstag einen Traum erfüllen: Die Gründer traten bei der Show „2 Minuten 2 Millionen“ sechs InvestorInnen gegenüber. Mit ihrer Rätselbox, in der BesucherInnen ein Abenteuer erleben können, fanden sie bei einem Tiroler und einem Südtiroler Geldgeber Anklang.