Zeuge verhinderte Schlimmeres

Frostschutzmittel verschüttet: Unbekannter wollte in Schwazer Tiefgarage Auto anzünden

Ein 32-Jähriger griff zum Feuerlöscher und löschte den Brand.
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