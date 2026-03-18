Frau überwies mehrere tausend Euro: Betrüger riet Opfer zur Anzeige

Ein vermeintlicher Bankberater brachte eine 63-Jährige telefonisch dazu, mehrere tausend Euro an zwei Konten zu überweisen. Anschließend riet er ihr, Anzeige zu erstatten

Schwaz – Zu einem eher ungewöhnlichen Betrugsfall kam es am Dienstag in Schwaz: Der Verdächtige riet seinem Opfer nach der Tat, Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

Doch von vorn: Eine 63-Jährige wurde gegen 14 Uhr telefonisch von einem Mann kontaktiert, der sich als Mitarbeiter ihrer Hausbank ausgab. „Durch geschickte Gesprächsführung täuschte der Mann der Frau vor, dass es auf ihrem Konto verdächtige Aktivitäten gegeben habe und sie die getätigten Überweisungen an einem SB-Automaten ihrer Bank rückgängig machen könne“, berichtet die Polizei.

Mehrere tausend Euro überwiesen

Die Frau machte sich auf den Weg. Vor Ort wies der Mann sie übers Telefon an, zwei Überweisungen in Höhe von mehreren tausend Euro auf zwei österreichische Konten zu tätigen. Dadurch würde sie das gesamte Geld gegen Mittwochmittag zurückerhalten.