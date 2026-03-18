Podcast am Berg – Staffel 2

Am 28. März verwandelt sich die Axamer Lizum erneut in das Epizentrum der deutschsprachigen Podcast-Welt – größer, emotionaler und näher an der Community als je zuvor.

Was letztes Jahr als kreative Idee begann, hat sich zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt: Podcast am Berg kehrt zurück – und Staffel 2 verspricht, alles zu übertreffen.

Die Axamer Lizum, mitten in der atemberaubenden Tiroler Bergkulisse, wird erneut zur Bühne für die deutschsprachige Podcast-Szene. Unter dem Motto „Gemeinsam heben wir Podcasts auf die nächste Ebene – buchstäblich“ treffen sich Podcaster:innen, Hörer:innen und Brancheninteressierte zu einem unvergesslichen ganztägigen Live-Podcast-Event.

Auf zwei Stages werden Podcasts aus unterschiedlichsten Genres live aufgezeichnet – von Comedy über Bergsport bis hin zu gesellschaftlichen Deep Dives und True Crime.

Die Community entschied mit

Ein besonderes Highlight von Staffel 2: Die Community war aktiv in die Programmgestaltung eingebunden. Neben Headliner wie Austrian Kiwi Podcast, Bergfreundinnen, Darfs ein bisserl Mord sein und Traumhaft ungefiltert sitzen dieses Mal auch 3 Voting-Podcast-Formate auf der Bühne. Über ein öffentliches Voting konnte das Publikum mitentscheiden, welche Formate zusätzlich Teil des Events werden. Drei Gewinner haben sich durchgesetzt – und ihre Fans brennen bereits darauf, ihre Lieblingspodcasts endlich live zu erleben: Liebe ohne Limit, Verbrechen hautnah und NURSO.

Ein klares Zeichen dafür, wie stark die Bindung zwischen Podcasts und ihren Communities ist – und wie sehr Podcast am Berg diesen Austausch bewusst fördert.

Das Live-Erlebnis

Für alle Podcast-Fans ist Podcast am Berg ein einmaliges Erlebnis: der direkte, ungefilterte Kontakt zum Format, das man sonst nur über Kopfhörer kennt.

Beim Live-Miterleben entsteht etwas Magisches – spontanes Lachen, echter Applaus, unmittelbares Feedback – Reaktionen, die in keiner Aufnahme zu hören sind und die das Erlebnis für Hosts wie Publikum gleichermaßen einzigartig machen.

Damit das Podcast-Erlebnis auch im gesamten Bereich des Hoadl Haus spürbar wird, stehen Funkkopfhörer zur Verfügung – mit zwei Kanälen zur Auswahl für ein vollständiges, immersives Hörerlebnis, egal wo man sich gerade aufhält.

Podcast trifft Piste

Der Tag ist vollgepackt mit Momenten, die man so schnell nicht vergisst:

Ab 8 Uhr: Gemeinsame Skitour vom Parkplatz in der Axamer Lizum zum Hoadl Haus – mit den Podcaster:innen: Bergfreundinnen, Fellgeflüster & Stefan Ager von Liebreizend Extreme.

Ab 9.30 Uhr: Live-Podcast-Sessions mit Q&A, Workshop rund ums Podcasting und Pausen zum Skifahren, Community-Austausch und Selfies.

Ab 16 Uhr: Gemeinsamer Ausklang bei der letzten Hoadl-House-Party der Saison, Zutritt mit Podcast am Berg Ticket inklusive.

Podcast am Berg ist kein reines Bühnenformat – es ist ein ganzheitliches Erlebnis, das Wintersport, Podcasting und Community-Spirit zum unvergesslichen Tag verschmilzt.

Tickets & Zugang

Der Zutritt zum Event ist ausschließlich mit einem gültigen Podcast am Berg-Ticket möglich. Für alle, die den Tag in vollen Zügen genießen möchten, gibt es attraktive Aktionen für Berg- & Talfahrt sowie Skitickets – damit nichts den perfekten Podcast-Berg-Tag im Wege steht.

Ein Event für die Podcast-Welt

Podcast am Berg richtet sich an Podcast-Hosts, Hörer:innen, Medien, Marken und Newcomer gleichermaßen. Ziel ist es, die Podcast-Community sichtbar zu machen, zu vernetzen und dem Medium Podcast eine Bühne zu geben – eine Bühne, wie es sie so noch nie gab: hoch oben in den Tiroler Bergen, unter freiem Himmel, mit dem Herz der Community.