Klubstärke ab drei Mandaten
Schwarz-Rot will Hürden für Kleinparteien in Tirol erhöhen: NEOS wären betroffen
Mit derzeit zwei Mandaten könnten die NEOS keinen Klub mehr bilden. Klubchefin Obermüller kritisiert das Aushebeln der Minderheitenrechte.
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Aufregung in der Landespolitik: Die schwarz-rote Koalition will die Hürden für Kleinparteien im Landtag erhöhen. Initiiert von der FPÖ, soll es nämlich nach der Landtagswahl 2027 drei statt bisher zwei Mandatare benötigen, um einen Landtagsklub bilden zu können.